Немецкий футбольный тренер: «Все знают, что Карабах – это Азербайджан»

Бывший главный тренер молодежной (U-21) сборной Азербайджана по футболу, экс-технический директор АФФА немец Бернхард Липперт, ныне работающий в Гане, записал видео, в котором высказался в поддержку Азербайджана в его освободительной войне в Нагорном Карабах е.

«Последние несколько лет я жил в Азербайджане, - заявил Липперт. - Прекрасная страна, культура и очень доброжелательные люди. Ко мне там всегда относились с открытым сердцем и уважением. Азербайджан стал для меня вторым домом.

Я хочу выразить свою поддержку с учетом того, что сейчас происходит. Все мы знаем, что войны без потерь и жертв не бывает. Однако убийство мирного населения, детей – это террористический акт. Все знают, что Карабах является исторической землей Азербайджана. Об этом говорится и в резолюциях Совбеза ООН. Но мир все еще просто наблюдает за этим. Я хочу сказать, что Карабах – это Азербайджан!».