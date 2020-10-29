В Бельгии учителя отстранили от работы за карикатуры на пророка Мухаммеда

Учителя муниципальной школы в брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан отстранили от работы после того, как тот продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. В отношении педагога запущена дисциплинарная процедура.

«Согласно данным родителей, которые ссылаются на слова своих детей после уроков, учитель передал детям в классе планшет, предложив тем, кто не хочет видеть карикатуры, смотреть в пол или в сторону», – приводит РИА Новости сообщение газеты LaLibre.

Отмечается, что учитель вел уроки гражданственности в шестом классе, где средний возраст детей – 11 лет.