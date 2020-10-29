Ильхам Алиев соболезнует Эрдогану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо с соболезнованиями в связи с жертвами в результате сильного землетрясения в городе Измир. Об этом сообщает АзерТАдж.

«Уважаемый господин Президент,

Мой дорогой брат.

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате мощного землетрясения, произошедшего в Измире.

От своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции глубокие соболезнования в связи с этой трагедией, желаю исцеления раненым и пострадавшим, сообщаю, что мы готовы оказать любую помощь для скорейшего устранения последствий землетрясения», - отмечается в тексте соболезнования.