МИД о переговорах Джейхуна Байрамова с посредниками по Карабаху
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.
Согласно информации, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседников о позиции Азербайджана, деструктивных действиях Армении, атаках на гражданских лиц и населенные пункты, применении запрещенного оружия против мирного населения, совершении военных преступлений.
Затем началась встреча между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В настоящее время встреча продолжается.