МИД о переговорах Джейхуна Байрамова с посредниками по Карабаху

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Согласно информации, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседников о позиции Азербайджана, деструктивных действиях Армении, атаках на гражданских лиц и населенные пункты, применении запрещенного оружия против мирного населения, совершении военных преступлений.

Затем началась встреча между сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. В настоящее время встреча продолжается.