Азербайджан нанес удар по позициям армян в Агдаме видео

Сегодня, около 20:25, подразделениями Азербайджанской армии на Агдамском направлении фронта уничтожен ЗРК «Оса» армянских вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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