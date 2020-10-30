Азербайджан нанес удар по позициям армян в Агдаме видео
Сегодня, около 20:25, подразделениями Азербайджанской армии на Агдамском направлении фронта уничтожен ЗРК «Оса» армянских вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
Сегодня, около 20:25, подразделениями Азербайджанской армии на Агдамском направлении фронта уничтожен ЗРК «Оса» армянских вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.