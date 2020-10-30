Пандемия может оставить без работы миллионы работников турбизнеса

В мире в сфере туризма может исчезнуть больше половины рабочих мест, если ныне действующие ограничения на поездки, введенные из-за пандемии, сохранятся, предупреждает Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC), пишет Интерфакс.

Работы могут лишиться 174 млн человек, говорится в прогнозе организации. Длительные ограничения на путешествия также приведут к сокращению вклада отрасли в мировой ВВП на $4,7 трлн, или на 53%, по сравнению с 2019 годом, отмечает WTTC.

По сравнению с июнем прогноз центра стал менее мрачным. Тогда эксперты WTTC ожидали потери 197 млн рабочих мест в мировом туризме. Ситуация улучшилась за счет активного восстановления на некоторых рынках, например, в Китае.

Замена ограничительных мер эффективными программами тестирования на COVID-19 могла бы сохранить рабочие места для 31 млн человек, занятых в индустрии туризма, до конца 2020 года, считают в организации.