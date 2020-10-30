Эрдоган: солидарность Турции и Греции перед лицом землетрясения ценнее многих вещей

Солидарность Турции и Греции перед лицом затронувшего обе страны землетрясения ценнее многих вещей в жизни, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Выражаю свои соболезнования Греции от своего имени и от имени турецкого народа. Турция тоже всегда готова помочь Греции залечить свои раны. То, что два соседа проявляют солидарность в трудные времена, ценнее многих вещей в жизни", - написал Эрдоган в Twitter, передает РИА Новости.

30 октября у берегов турецкого Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. Согласно последним данным, в результате подземных толчков в Турции погибли 17 человек, 709 пострадали.

Греческие СМИ сообщают о двух погибших детях в результате землетрясения на острове Самос.