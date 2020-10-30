Всемирная организация здравоохранения за сутки зафиксировала в мире 505 756 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных на сайте ВОЗ. Отметку в 500 000 новых случаев суточный прирост, по данным ВОЗ, превысил впервые.

Предыдущий максимум — более 490 тысяч случаев — был зафиксирован 24 октября.

Рекордные показатели фиксируют в разных странах. К примеру, в Италии число выявленных за сутки случаев заражения превысило 31 тысячу, побив абсолютный рекорд четверга почти на 4 тысячи человек. В Греции за минувшие сутки выявили 1 690 новых случаев, что также стало максимум для страны.

По словам Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро ВОЗ, число госпитализаций в Европе «выросло до уровней, которых не видели с весны», а количество смертей за неделю выросло более чем на 30%.