Заявление сопредседателей Минской группы по встрече Байрамова и Мнацаканяна

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Женеве 30 октября с сопредседателями Минской группы по урегулированию нагорно- карабах ского конфликта и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджееем Каспшиком.

Соглсно информации, сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, и Эндрю Шефер от США) отдельно и совместно встретились с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Они также провели консультации с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и президентом МККК Петером Маурером.

Сопредседатели вновь призвали стороны полностью выполнить взятые на себя обязательства, включая немедленное установление режима прекращения огня в гуманитарных целях в соответствии с московским совместным заявлением от 10 октября, которое стороны подтвердили в Париже 17 октября и в Вашингтоне 25 октября, говорится в заявлении.

Без ущерба для соблюдения режима прекращения огня или других обязательств стороны договорились в срочном порядке предпринять ряд шагов, в том числе:

- стороны не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом;

- стороны будут активно участвовать в выполнении операций по извлечению останков и обмену ими на поле боя, предоставляя МККК и личному представителя действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности для содействия;

- в течение одной недели стороны передадут МККК список военнопленных, содержащихся в настоящее время под стражей, для обеспечения доступа и возможного обмена;

- стороны представят в письменном виде комментарии и вопросы, касающиеся возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с пунктом 2 совместного заявления от 10 октября.

Стороны провели открытый и предметный обмен мнениями, направленный на прояснение их переговорных позиций по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с пунктом 3 совместного заявления от 10 октября.

Сопредседатели продолжат интенсивную работу со сторонами для поиска мирного урегулирования конфликта.