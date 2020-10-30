Евросоюз пригрозил Венгрии из-за переговоров о российской ковид-вакцине

Если Венгрия закупит российскую или китайскую вакцину от коронавируса, ни одна из которых на данный момент не прошла сертификацию в Евросоюзе (ЕС), Еврокомиссия (ЕК) будет вынуждена принять в отношении нее меры, заявил на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер.

«Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — сказал он, комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Венгрии о переговорах с Россией и Китаем о возможности поставках их вакцин для скорейшего начала вакцинации венгерских граждан.передает ТАСС

Мамер подчеркнул, что все вакцины, которые закупаются странами ЕС, должны пройти соответствующую сертификацию.

22 октября Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сообщило, что власти страны обратились к экспертам в области здравоохранения с просьбой изучить эффективность российской и китайской вакцин от коронавируса для возможных закупок в будущем. Это произошло после того, как в стране был зафиксирован рекордный рост числа граждан, заболевших коронавирусом — 2032 случая.