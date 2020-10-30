Есть, максимум, две причины, способные хоть как-то оправдать ужасающий смысл заявления, сделанного полпредом Минобороны: либо, пребывая под воздействием транквилизаторов, он не понимал, что несет, либо наш друг Ованнисян – агент азербайджанских спецслужб, внедренный в Министерство обороны Армении с заданием составлять, и редактировать тексты пресс-релизов. Иначе, сила удара по репутации Республики Армения, нанесенного заявлением нашим другом Ованнисяном – иначе, как же назвать нашего друга Арцруна, значительно превышает ударную мощь азербайджанских беспилотников.

И если раньше Армения и её прокси с территории самопровозглашенного «Арцаха» гневно отрицали свою причастность к обстрелам мирного азербайджанского населения, ссылаясь на «лживые измышления азербайджанской пропаганды», то сегодня, после заявления представителя армянского Минобороны, картина окончательно прояснилась.

«Если кто-то в мире после всей агрессии Азербайджана против Арцаха полагает, что у нас (??) нет права открывать огонь.., - добавил к сказанному на брифинге Ованнисян, - то пусть продолжают так думать впредь».

Другими словами, официальный представитель армянского Минобороны предупреждает Азербайджан, что отныне «мы» (правда, не совсем понятно, кто - «Арцах»? Армения? Весь армянский народ?) будем атаковать в ответ ваши города.

А почему, собственно, отныне? И кто, если не вы, обстреливали ракетами Гянджу, Барду, другие населенные пункты Азербайджана, в результате чего погибло около ста человек? Грузия? Иран? А может, Россия?..

А теперь – о праве открывать огонь по мирному населению. Ни у Армении, ни, тем более, у квази государства «Арцах», такого права нет и быть не может!

Полагаю, господин Ованнисян, ваша страна так и не перевела на армянский язык текст Женевской конвенции о защите прав гражданского населения от 1949 года. И это плохо! Потому, что вы не в курсе базовых понятий, связанных с общепринятым в цивилизованном мире понятием «мирное население».

Так что, запишите в блокнот, чтобы не позориться на людях (специально для вас выделяю жирным шрифтом):

«Мирное или гражданское население – это население, находящееся на территории воюющих сторон, но при этом не входящее в состав комбатантов, которые не состоят на службе в регулярных вооруженных силах какой-либо из воюющих сторон и не принимают непосредственного участия в военных (боевых) действиях».

Начнем с того, что Азербайджан и никем не признанный Нагорный Карабах – это одно государство. И не было бы никаких «воюющих сторон», если бы Армения не повторила маневр нацистского государства, захватив под предлогом защиты своих соотечественников чужую территорию. Характерно, что ни судетским немцам в Чехословакии, ни азербайджанским армянам в Нагорном Карабахе ничто не угрожало…

Далее. По словам Аваннисяна, право (по-прежнему непонятно, чье), подвергать бомбежке мирные города на территории Азербайджана им дают систематические обстрелы азербайджанской армией Ханкенди (Степанакерта) и других городов НКАО, в результате которых страдает мирное население.

Но подавляющее большинство гражданских жителей «Арцаха» давно покинули территорию НКАО в поисках тишины и спокойствия на своей исторической родине, то есть, в Армении. Так что, большинство сегодняшних жителей «Арцаха» - это боевики, комбатанты (см. выше), которых к мирному населению никак не отнесешь.

И последнее. Отдавая должное умению Никола Пашиняна жонглировать понятиями «Армения» и «Арцах», всякий раз представляя их в наиболее выгодной для себя военной, политической и дипломатической редакции, начинаешь понимать, что способность эта – генетическая.