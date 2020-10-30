Боевые операции Азербайджанской армии в Агдере, Ходжавенде и Губадлы

В течение дня 30 октября и в ночь на 31 октября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений Азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта, сообщает Минобороны Азербайджана.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

В результате предпринятых ответных мер против армянских вооруженных сил на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые.

Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 3 БМП, 2 РСЗО «Смерч» и 2 РСЗО БМ-21 Град, 12 различных видов пушек, 1 ЗРК «Оса», 1 станция РЭБ и 2 единицы автомобильной техники противника.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.