Армяне обстреливают Тертер, Агдам и Агджабеди
31 октября в 06:00 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, сообщает Минобороны.
31 октября в 06:00 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, сообщает Минобороны.
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