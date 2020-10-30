Армяне обстреливают Тертер, Агдам и Агджабеди

31 октября в 06:00 вооруженные силы Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, сообщает Минобороны.

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