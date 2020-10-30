Минобороны: на вооружении Азербайджанской армии нет запрещенного оружия и боеприпасов
Заявления Армении о якобы применении Азербайджанской армией фосфорных боеприпасов безосновательны, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Официально заявляем, что на вооружении Азербайджанской армии нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов. Распространяя подобную безосновательную информацию, Армения стремится скрыть свои военные преступления, совершенные против мирного населения Азербайджана», - говорится в сообщении Минобороны.