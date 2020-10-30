В Грузии начались парламентские выборы

Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Грузии в 8:00 по местному времени, передает ТАСС. Голосование продлится до 20 часов.

Парламентские выборы в Грузии проводятся по смешанной системе: 120 депутатов из 150 будут избраны по пропорциональным спискам, а 30 - по мажоритарным. В выборах участвуют 48 партий и два блока.

Фаворитом гонки считается правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

В день голосования будут работать 3 847 избирательных участков, в том числе 52 за пределами республики.