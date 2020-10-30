Министр Фикрет Мамедов рассказал иностранным министрам о преступлениях Армении

Министры юстиции были проинформированы, что 28 октября в результате ракетного обстрела густонаселенной и оживленной части находящегося на удалении десятков километров от зоны конфликта Бардинского района погиб 21 мирный житель, ранены более 70. Жертвами атаки стали и три волонтера Общества Красного Полумесяца Азербайджана, оказывавшие гуманитарную помощь бардинцам. Было подчеркнуто, что совершенные армянами зверства являются не чем иным, как преступлением против человечности.

Министр юстиции Фикрет Мамедов направил министрам юстиции зарубежных стран специальное обращение в связи с тем, что терпящая поражение на поле боя Армения, не отказываясь от своей бесчеловечной тактики обстрелов гражданского населения, совершила массовые убийства мирных жителей в Барде, применив при этом запрещенные международным правом кассетные бомбы и баллистические ракеты.

Было отмечено, что с момента начала конфликта погибли более 90 мирных жителей, в том числе 11 детей, ранены около 400 гражданских лиц. Были разрушены или серьезно пострадали около 3000 жилых домов и гражданских объектов.

Вместе с тем было указано, что обстрелу также подвергаются и нефтепроводы, которые играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Особо было отмечено, что данные удары наносятся с территории Армении с целью интернационализировать конфликт и вовлечь в него третьи страны.

Отмечено, что Генеральный секретарь ООН и Европейский Союз выступили с заявлениями, осуждающими атаки на населенные пункты, отметив их абсолютную неприемлемость и заявив, что все обстрелы гражданских лиц и объектов должны немедленно прекратиться.

С сожалением было отмечено, что Армения, полностью игнорируя такие призывы, продолжает вероломные атаки на мирное население, в связи с чем число погибших и раненых гражданских лиц постоянно растет.

Отмечается, что под обстрел попали даже представители дипломатического корпуса, которые посещали города, подвергшиеся атакам.

Кроме того, Армения, используя гражданскую авиацию, под предлогом гуманитарной помощи и в нарушение Чикагской конвенции от 1944 года, занимается доставкой оружия в страну, в связи с чем Азербайджан обратился в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

Также было подчеркнуто, что, несмотря на явное преимущество на поле боя, Азербайджан, который в отличие от Армении сражается за свои земли, исключительно на своей территории и своими силами, без какого-либо внешнего содействия, во имя сохранения жизни людей, не желая продолжения кровопролития, привержен проведению мирных переговоров для решения вопроса политическим путем.

Вновь привлекая внимание своих коллег к данной проблеме, министр юстиции выразил надежду, что они примут действенные меры во имя спасения жизни мирного населения.