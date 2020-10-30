Министр Фикрет Мамедов рассказал иностранным министрам о преступлениях Армении
Министр юстиции Фикрет Мамедов направил министрам юстиции зарубежных стран специальное обращение в связи с тем, что терпящая поражение на поле боя Армения, не отказываясь от своей бесчеловечной тактики обстрелов гражданского населения, совершила массовые убийства мирных жителей в Барде, применив при этом запрещенные международным правом кассетные бомбы и баллистические ракеты.
Министры юстиции были проинформированы, что 28 октября в результате ракетного обстрела густонаселенной и оживленной части находящегося на удалении десятков километров от зоны конфликта Бардинского района погиб 21 мирный житель, ранены более 70. Жертвами атаки стали и три волонтера Общества Красного Полумесяца Азербайджана, оказывавшие гуманитарную помощь бардинцам. Было подчеркнуто, что совершенные армянами зверства являются не чем иным, как преступлением против человечности.
Было отмечено, что с момента начала конфликта погибли более 90 мирных жителей, в том числе 11 детей, ранены около 400 гражданских лиц. Были разрушены или серьезно пострадали около 3000 жилых домов и гражданских объектов.
Вместе с тем было указано, что обстрелу также подвергаются и нефтепроводы, которые играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Особо было отмечено, что данные удары наносятся с территории Армении с целью интернационализировать конфликт и вовлечь в него третьи страны.
Отмечено, что Генеральный секретарь ООН и Европейский Союз выступили с заявлениями, осуждающими атаки на населенные пункты, отметив их абсолютную неприемлемость и заявив, что все обстрелы гражданских лиц и объектов должны немедленно прекратиться.
С сожалением было отмечено, что Армения, полностью игнорируя такие призывы, продолжает вероломные атаки на мирное население, в связи с чем число погибших и раненых гражданских лиц постоянно растет.
Отмечается, что под обстрел попали даже представители дипломатического корпуса, которые посещали города, подвергшиеся атакам.
Кроме того, Армения, используя гражданскую авиацию, под предлогом гуманитарной помощи и в нарушение Чикагской конвенции от 1944 года, занимается доставкой оружия в страну, в связи с чем Азербайджан обратился в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).
Также было подчеркнуто, что, несмотря на явное преимущество на поле боя, Азербайджан, который в отличие от Армении сражается за свои земли, исключительно на своей территории и своими силами, без какого-либо внешнего содействия, во имя сохранения жизни людей, не желая продолжения кровопролития, привержен проведению мирных переговоров для решения вопроса политическим путем.
Вновь привлекая внимание своих коллег к данной проблеме, министр юстиции выразил надежду, что они примут действенные меры во имя спасения жизни мирного населения.