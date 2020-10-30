Минобороны Азербайджана: Удары наносятся только по огневым точкам противника

Распространенная армянскими СМИ информация о том, что якобы подразделения азербайджанской армии подвергли ракетному обстрелу Ханкенди и как следствие о нанесении материального ущерба гражданскому населению, является ложью и направлена на обострение ситуации, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Заявляем, что наши подразделения наносят удары только по огневым точкам противника», - говорится в сообщении оборонного ведомства.