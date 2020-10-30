COVİD-19 в Армении: тысячи зараженных и десятки умерших за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 89 813, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Отмечается что, по состоянию на 30 октября, таких случаев было 87 432. Таким образом, за сутки выявлено 2381 новый случай заражения.
От осложнений коронавируса в Армении скончались 1341 человек (плюс 41 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 367 (плюс 9 за минувшие сутки).