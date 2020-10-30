Хикмет Гаджиев: в ряды армянской армии втесались террористы ПКК
30 октября со ссылкой на информацию официальных структур Армении ряд армянских информационных ресурсов распространили видеокадры с показаниями сирийского «бойца», который якобы был привлечен в ряды азербайджанской армии для участия в боевых действиях, но был задержан армянскими военнослужащими. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, с помощью таких подготовленных непрофессионально фейковых видео и информации армянская сторона старается доказать, что на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники.
«Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял зарубежным СМИ о том, что цель таких утверждений Армении, которая долгие годы удерживает под оккупацией наши земли, – бросить тень на успешные военные операции, проводимые Вооруженными силами Азербайджана для освобождения наших земель, нанести удар по международному имиджу нашей страны, идущей в авангарде борьбы с международным терроризмом. В этом видео хронометражем в 1 минуту многие кадры сняты по несколько раз, а затем смонтированы. В результате лингвистической экспертизы допрошенного было установлено, что он курд, проживающий в Сирии. На 47-й секунде видео этот человек тихо произнес одно слово на курдском языке, а затем перешел на арабский язык. Это позволяет предположить, что он является членом ПKK. Наличие в составе армянской армии боевиков ПKK, привезенных из Сирии и Ирака это факт. Этот человек затрудняется прочитать вызубренный заранее или предоставленный посредством суфлера текст. Предполагается, что второй участник допроса не араб, а сирийский армянин», - заявил Хикмет Гаджиев.