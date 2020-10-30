Хикмет Гаджиев: в ряды армянской армии втесались террористы ПКК

30 октября со ссылкой на информацию официальных структур Армении ряд армянских информационных ресурсов распространили видеокадры с показаниями сирийского «бойца», который якобы был привлечен в ряды азербайджанской армии для участия в боевых действиях, но был задержан армянскими военнослужащими. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, с помощью таких подготовленных непрофессионально фейковых видео и информации армянская сторона старается доказать, что на стороне Азербайджана в боевых действиях участвуют наемники.