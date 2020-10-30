Фархад Ахмедов до последней копейки рядом с армией… до последнего слова рядом с Верховным

Отдел информации 11:43

Российский бизнесмен азербайджанского происхождения миллиардер Фархад Ахмедов с первого дня боевых действий продолжает поддерживать нашу армию и мирных жителей, пострадавших от армянского террора, а также семьи шехидов. Несколько дней назад бизнесмен купил для наших солдат и отправил в действующую армию 2 тысячи комплектов теплого белья, 1500 свитеров, необходимое в боях специальное боевое оборудование. Также Фархад Ахмедов отправил на фронт продовольственные пайки для солдат, дизельные генераторы, бензопилы и другое оборудование.

Фархад Ахмедов также организовал закупку и доставку в больницы медикаментов и медицинского оборудования, необходимых для лечения раненых военнослужащих. Кроме того, бизнесмен оказал материальную помощь семьям шехидов в Гейчайском и Исмаиллинском районах. Он также оказал финансовую поддержку семьям убитых, раненых и тех, кто потерял свои дома в результате обстрела противником Гянджи баллистическими ракетами. Напомним, что Фархад Ахмедов обратился ко всем азербайджанцам с особым призывом поддержать армию и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева с первого дня боев за освобождение наших земель в Карабахе. В этой священной войне он мобилизовал свои ресурсы, чтобы продемонстрировать свою любовь к Родине и верность Верховному главнокомандующему. «Пора всем азербайджанцам объединиться и поддержать Верховного главнокомандующего, армию Азербайджана, начавшую освобождение наших исторических земель, оккупированных агрессорами», - сказал в своем обращении миллиардер.

Также с первого дня боевых действий бизнесмен начал кампанию по отправке посылок солдатам. Так, на фронт постоянно отправляются экологически чистая продукция ЗАО AzNar, принадлежащего Фархаду Ахмедову, и носки, шапки, одноразовые станки и многое другое, приобретенное на средства этого предприятия. В ЗАО AzNar заявили, что по распоряжению Фархада Ахмедова эта кампания будет продолжена вплоть до окончания войны в Карабахе. Отметим, что поддержка Фархадом Ахмедовым этой справедливой войны, которую ведет наша армия под руководством Верховного главнокомандующего за освобождение наших земель, на этом не заканчивается. Бизнесмен часто выступает на страницах российских СМИ с публикациями о правде карабахской войны, корнях конфликта и защищает справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве. Например, в начале октября Фархад Ахмедов написал исчерпывающий ответ на обращение российского миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна, который призвал президента России Владимира Путина помочь Армении. (https://novayagazeta.ru/news/2020/10/07/164755-pochemu-zhizn-odnih-lyudey-dlya-tebya-vyshe-zhizni-drugih-milliarder-ahmedov-otvetil-na-obraschenie-vardanyana-k-putinu-po-karabahu).

Затем миллиардер в ответ Армении и тем, кто ее поддерживает, которые обвиняют Азербайджан в «использовании террористов», приведя неопровержимые факты, написал о 12 армянских террористических организациях, действовавших в разное время, и о том, что именно армянам присуще использовать методы террора. Он также написал статью, в которой рассказал о том, что Россия может восстановить свой престиж на Южном Кавказе, поддержав справедливую позицию Азербайджана по карабахскому вопросу. (https://newizv.ru/news/world/19-10-2020/farhad-ahmedov-idet-narodnaya-voyna-za-osvobozhdenie-karabaha-kakova-rol-rossii).