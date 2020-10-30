Коронавирус в России: свыше 18 тысяч зараженных и 334 умерших за сутки

За сутки в России выявили 18 140 новых заболевших коронавирусом, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением инфекции.

Накануне впервые за время эпидемии в стране зафиксировали более 18 тысяч случаев (18 283).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 140 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4401 (24,3%) без клинических проявлений», - говорится в сообщении.

За сутки в России подтверждены 334 смерти людей с COVID-19, за все время - 27 990.