Как и азербайджанская пресса, армянские СМИ девяносто процентов своей площади отводят сейчас войне. Но если в первое время все сводилось к ура-патриотическим лозунгам, обвинениям азербайджанцев в новом «геноциде» и заверениям в скорой победе, то сейчас, после череды проигранных сражений, армянские журналисты и политологи несколько приблизились к действительности и принялись искать причины военных неудач.

По публикациям очень заметно, однако, что пишущая братия, как и все в Армении, ошарашена молниеносным наступлением Азербайджанской армии, да и вообще неожиданно грянувшей войной. За 30 лет статус-кво Карабаха закрепился не только на политической уровне конфликта, но и в умах армян. Азербайджанская земля уже на подсознательном уровне воспринималась только как собственная, армянская территория. Во многом, конечно, тому способствовала рьяная пропаганда с фальсифицированной историей, но в какой-то момент и она, в принципе, уже особой роли не играла. В армянском обществе уже и не представляли, что когда-нибудь придется чужие земли возвращать.

И вот захваченное, с чем уже сроднились, что давно уже считали своим, отбирают, причем жестко, с помощью оружия, вдрызг разбивая миф как о непобедимости армянской армии, так и о увековечивании собственности в виде огромных территорий. Как, почему такое возможно?! Смятение воцарилось в умах самых трезвых аналитиков – что писать, как преподнести это армянскому народу?

Понятно, что всем хотелось бы исследовать соотношение противоборствующих сил, виды и системы вооружений, тактику конкретных сражений, но это невозможно – сугубо военная информация скрывается обеими сторонами. Но если Азербайджан официально сообщает о взятых населенных пунктах, стратегических высотах и важных транспортных коммуникациях, то в Армении и это под запретом. Однако при современных информационных технологиях мало что можно утаить, так что армяне осведомлены о поражениях своей армии. Как на это реагирует общество? Какую информацию все же следует доводить до народа? Как настроения в тылу сказываются на боевом духе воюющих? Этими и другими вопросами задается Арам Саргсян из газеты «Иратес», причем за невозможностью прямо высказать свои мысли переводит все в плоскость размытых философских тезисов.

«Нет нужды доказывать, что любая война становится катализатором многих процессов, и продолжающаяся сейчас война не исключение, - пишет он. - За последний месяц многое изменилось, реальное и нереальное отделилось друг от друга».

Немыслимое прежде признание того, что армян закармливали байками о мнимом благополучии, сказками о растущем могуществе, о том, что весь мир только и мечтает, чтобы что-то сделать для Армении. Но пришла война и нереальное растаяло, как прошлогодний снег, а действительность оказалась для них жестокой и беспощадной.

Как считает журналист, результатом впаривания нации нереальной картины экономической и политической ситуации в стране стал практически поголовный конформизм, бытующий даже сейчас, накануне грандиозного поражения в войне.

«Один из первых выводов, который мы можем зафиксировать, - это конформизм значительной части общества, - считает Саргсян. - Большинство не против самообмана о военной ситуации, не против получения информации, далекой от правды, но не тревожащей… Но если в мирное время это относится к сравнительно безопасным темам, не чреватых катастрофическими последствиями, то в условиях войны они могут стать фатальными для общества».