Арам Саргсян: «В Армении общественная истерия. Мы не знали о таком масштабе нашего поражения» по страницам армянских СМИ
Как и азербайджанская пресса, армянские СМИ девяносто процентов своей площади отводят сейчас войне. Но если в первое время все сводилось к ура-патриотическим лозунгам, обвинениям азербайджанцев в новом «геноциде» и заверениям в скорой победе, то сейчас, после череды проигранных сражений, армянские журналисты и политологи несколько приблизились к действительности и принялись искать причины военных неудач.
По публикациям очень заметно, однако, что пишущая братия, как и все в Армении, ошарашена молниеносным наступлением Азербайджанской армии, да и вообще неожиданно грянувшей войной. За 30 лет статус-кво Карабаха закрепился не только на политической уровне конфликта, но и в умах армян. Азербайджанская земля уже на подсознательном уровне воспринималась только как собственная, армянская территория. Во многом, конечно, тому способствовала рьяная пропаганда с фальсифицированной историей, но в какой-то момент и она, в принципе, уже особой роли не играла. В армянском обществе уже и не представляли, что когда-нибудь придется чужие земли возвращать.
И вот захваченное, с чем уже сроднились, что давно уже считали своим, отбирают, причем жестко, с помощью оружия, вдрызг разбивая миф как о непобедимости армянской армии, так и о увековечивании собственности в виде огромных территорий. Как, почему такое возможно?! Смятение воцарилось в умах самых трезвых аналитиков – что писать, как преподнести это армянскому народу?
Понятно, что всем хотелось бы исследовать соотношение противоборствующих сил, виды и системы вооружений, тактику конкретных сражений, но это невозможно – сугубо военная информация скрывается обеими сторонами. Но если Азербайджан официально сообщает о взятых населенных пунктах, стратегических высотах и важных транспортных коммуникациях, то в Армении и это под запретом. Однако при современных информационных технологиях мало что можно утаить, так что армяне осведомлены о поражениях своей армии. Как на это реагирует общество? Какую информацию все же следует доводить до народа? Как настроения в тылу сказываются на боевом духе воюющих? Этими и другими вопросами задается Арам Саргсян из газеты «Иратес», причем за невозможностью прямо высказать свои мысли переводит все в плоскость размытых философских тезисов.
«Нет нужды доказывать, что любая война становится катализатором многих процессов, и продолжающаяся сейчас война не исключение, - пишет он. - За последний месяц многое изменилось, реальное и нереальное отделилось друг от друга».
Немыслимое прежде признание того, что армян закармливали байками о мнимом благополучии, сказками о растущем могуществе, о том, что весь мир только и мечтает, чтобы что-то сделать для Армении. Но пришла война и нереальное растаяло, как прошлогодний снег, а действительность оказалась для них жестокой и беспощадной.
Как считает журналист, результатом впаривания нации нереальной картины экономической и политической ситуации в стране стал практически поголовный конформизм, бытующий даже сейчас, накануне грандиозного поражения в войне.
«Один из первых выводов, который мы можем зафиксировать, - это конформизм значительной части общества, - считает Саргсян. - Большинство не против самообмана о военной ситуации, не против получения информации, далекой от правды, но не тревожащей… Но если в мирное время это относится к сравнительно безопасным темам, не чреватых катастрофическими последствиями, то в условиях войны они могут стать фатальными для общества».
Понимая, что во время войны определенные информационные ограничения необходимы, автор статьи вместе с тем полагает, что, если информация не дозируется правильно, не доставляется вовремя, то это может создать определенный вакуум и вынуждать людей черпать информацию из источников противника или еще откуда-то извне, что может иметь отрицательные последствия для настроений общества в целом.
Но так ли уж армянское общество хочет знать правду о происходящем? Как утверждает журналист, вовсе нет. «Хотя многие в стране понимают, что предоставляемая информация не всегда (!) полная, но предпочитают чтобы их обманули… Хотят слышать, что все под контролем, и верят, что это действительно так. А если кто-то вдруг осмеливался выразить сомнения, на него сразу наклеивают ярлык «непатриота», обвиняют в том, что выбрал неподходящий момент для выражения своих сомнений…».
То есть не прямо, а под псевдофилософским флёром автор «Иратес» пытается сказать, что и сейчас армянский народ пичкают ложью, уводят как можно дальше от действительности, но привыкшие к вранью на государственном уровне люди и сами отнюдь не стремятся знать правду.
Однако даже эта конформистская масса порой внезапно взрывается, ошеломленная реальной ситуацией, отмечает Саргсян. «Примерно через 25 дней после начала войны, когда была показана карта фронта, люди были потрясены, увидев неудачи на фронте и районы, перешедшие под контроль противника».
Вторым взрывом-потрясением, указывает журналист, стало обращение к нации премьера Пашиняна, в котором он заявил, что Армения стоит перед критическим выбором между «болезненным компромиссом и капитуляцией», чем, по мнению Арама Саргсяна, только способствовал общественной истерии.
А вот на то, что Пашинян обвинил в военных неудачах «некомпетентных людей», реакция была нулевой. «Такое заявление главы государства не вызвало в обществе ни возмущения, ни каких-либо иных эмоций, ведь за два с половиной года мы многое повидали», - пишет журналист, непрозрачно намекая, что Пашинян все промахи и просчеты, как обычно, пытается на кого-нибудь свалить.
Следующей «неадекватной реакций конформистских масс» Саргсян называет комментарий к обращению Пашиняна бывшего премьер-министра Армении Вазгена Манукяна, заявившего, что нынешнее правительство в создавшейся ситуации должно уйти и передать власть военным. «И бездействующий полк (фейсбучные патриоты - ред.) начал наступление на Манукяна, назвав его предателем и напомнив, что «сейчас не время для этого».
И тут автор статьи перестал осторожничать и высказал наконец свою позицию: «Если руководствоваться логикой «сейчас не время», то нужно спросить у правительства, почему во время войны внезапно сменили директора СНБ - главу контрразведки и пограничных войск. Не означает ли это, что система работает неэффективно? Может, нужны и другие изменения и не надо ждать пока всё окончательно запылится? Ведь меняют же футболистов в середине игры. Если команда постоянно проигрывает, никто не дожидается окончания сезона… Так почему нельзя сменить неэффективное правительство, а не доводить страну до окончательного коллапса?»
Можно, наверное, только это уже не поможет Армении избежать полного разгрома в войне. Впрочем, и сам журналист это понимает, иначе не сказал бы, что если бы «две недели назад» прислушались к Манукяну и некоторым политическим партиям и сменили Пашиняна, то «возможно, сейчас ситуация была бы не такой ужасной».
Это «возможно» красноречиво свидетельствует, что сам Арам Саргсян в это не верит, но, как и ненавистные ему конформисты, предпочитает самообман.