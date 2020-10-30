Антипутинского Кярамяна отправили в Карабах

Отставку А.Кярамяна многие в Армении объяснили недовольством его деятельностью в Кремле. Экс-главу спецслужб называют одним из теоретиков цветных революций в СНГ.

Армянские СМИ выяснили, что бывший директор СНБ Армении Аргишти Кярамян, обвиняемый державно-патриотическими кругами России и Азербайджаном в связях с сетью Джорджа Сороса и который при неизвестных обстоятельствах был освобожден от работы после начала войны, 8 октября был «командирован» в Карабах , пишет газета «Грапарак».

Несколько дней назад его видели в Карабахе в форме СНБ с соответствующими отличительными знаками и погонами полковника. Отбывшая 25 октября в Карабах делегация партии «Наследие», которая встречалась с «президентом Арцаха» Араиком Арутюняном, видела Кярамяна в штабе, рядом с Араиком Арутюняном.

Председатель партии «Наследие» Нарине Дилбарян в беседе с армянскими СМИ подтвердила этот факт, заявив, что да, Аргишти Кярамян был в штабе, с Сейраном Оганяном, однако ей неизвестно, с какой миссией он находится в Арцахе.

«Мы попытались уточнить в СНБ, занимает ли Аргишти Кярамян после освобождения от должности директора какую-то должность в этой службе. Нам официально ответили, что не занимает.

Мы связались также с Ваграмом Погосяном (пресс-секретарем лидера сепаратистов – haqqin.az) и спросили его, с какой миссией Аргишти Кярамян находится в Арцахе. Ваграм Погосян ответил, что не знает. Напомним, согласно некоторым сведениям, Кярамян входит в числе тех должностных лиц, назначение которых в свое время вызвало недоумение у властей России», - пишет газета.