Армянская армия бедствует, а чинуши шикуют
На фоне бедственного положения армянской армии и социально-экономического кризиса в стране члены армянского правительства продолжают получать денежные вознаграждения.
Армянские оппозиционные СМИ задаются вопросом – за какие такие заслуги и победы армянские министры получают эти вознаграждения.
Газета «Грапарак» по этому поводу пишет: «Упорно муссируются слухи о том, что высокопоставленные государственные чиновники – министры, заместители министров – продолжают получать премии, как и раньше. В этом плане даже война не изменила ситуацию».