Россия ответила Пашиняну: Война идет на территории Азербайджана!

Как уже сообщалось ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации с целью определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт МИД России, внешнеполитическое ведомство Российской Федерации, сославшись на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года, подтвердило союзнические обязательства в отношении Республики Армении. Однако… Как указывается в официальном заявлении, статьи этого договора предполагают конкретные действия лишь в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга!

МИД указал, что Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.