Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 12:56

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности Армении. В очередной раз Смоленская площадь в сухом дипломатическом тоне довела до сведения армянского правительства, что боевые действия проходят не на территории Армении. А положения Договора о дружбе, сотрудничестве и военной взаимопомощи между Россией и Арменией распространяется лишь на угрозу и военное нападение в отношении территории друг друга! В переводе с дипломатического на человеческий язык, недвусмысленная фраза России означает, что в данном случае Армения сама выступает в ипостаси агрессора, напавшего на дружественный России Азербайджан. И вот Кремль рассмотрит обращение Пашиняна лишь в случае, если Азербайджан станет агрессором и перенесет бои на территорию Армении.

А теперь вернемся к эпистолярным трудам армянского премьера. Письмо в адрес российского лидера было направлено в связи с приближением боевых действий к границам Армении. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении армянского МИДа. Сказка о том, во что превращается армянская тыква после двенадцатого удара часов, продолжается. Полночь пробила – и Пашинян сам не заметил, как из амбициозного политика, вещавшего о том, что на носу он вертел Баку, Москву и всех остальных, превратился в назойливого просителя. Заодно превратив и армянских дипломатов в почтальонов печкиных, по нескольку раз на дню носящих в Кремль письма про ситуацию у ереванского мальчика. Разве непонятно? Москва списала Пашиняна как партнера, а он все продолжает ломиться в закрывшуюся для него дверь с настойчивостью инфоцыгана, хоть тушкой, хоть чучелком – но желая попасть за стол переговоров. Правда, на днях неистовый Никол дал слабину: уж если в Кремле не хотят видеть его самого, то он выдал по мандату двум бывшим экс-президентам Армении Левону Тер-Петросяну и Роберту Кочаряну. Для ведения переговоров с российской политической элитой о дальнейшей судьбе нагорной части Карабаха.

Что Тер-Петросян, что сам Пашинян для Кремля в качестве переговорщиков - из серии «оба хуже», на фронтах русофобии оба замарались изрядно и говорить с такими кадрами в Москве не о чем, более того – чревато провокациями, на которые оба этих деятелей весьма горазды: пустишь таких в кабинет – загадят его так, что не отмоешь. Роберт Кочарян считается близким другом Москвы и лидером некоей «русской партии» в Ереване – но он оказался умнее, реальное что-то предложить сейчас российской стороне не может, поскольку отстранен от действенных рычагов власти. А потому внезапно обнаружил у себя все признаки коронавируса, что исключает использование им мандата на переговоры, пожалованного ему Пашиняном. Впрочем, здесь возможен и другой вариант внезапного коронавируса: Кочарян ждет неких радостных для себя известий из Москвы, а потому не хочет мараться в том, куда неистовый соросенок Никол втянул всю Армению.

Список армянских эмиссаров, с которыми Москва не брезговала бы говорить, – исчерпан. Разве что гауляйтера Араика посылать. Но тут серьезная проблема – вряд ли российская федеральная служба охраны даже в гардероб в Кремле его пустит: личность мутная, после таких пальто и галоши в прихожей пропадают. Впрочем, задорный Никол не теряет надежды впарить Москве лапшу собственного приготовления – об иностранных вооруженных террористах с Ближнего Востока и их участии в боевых действиях против Нагорного Карабаха. Такая у него теперь версия того, почему Россия должна вмешаться в конфликт. Гордая позиция, что и говорить, ведь под таким углом Ереван не просит у России помощи от наступления победоносной Азербайджанской армии, он просто предлагает Москве обеспечить её, Москвы, безопасность от «международного терроризма» в Закавказье. Ну и сам в этом поучаствует, конечно. Исключительно в гуманитарных целях, если Россия оплатит армянскую помощь деньгами и вооружениями… Вот что всегда поражает в той микробиологии, которая зовется армянской политикой, так это непробиваемая уверенность ереванской клики в том, что она хитрее всех. И если местные геббельсяны, поднатужившись, что-то, извините за выражение, в общественное пространство скреативят – то все должны в это безоговорочно поверить. Весь остальной мир только морщится и старается скунсов из Еревана игнорировать – но там пребывают в полной уверенности, что все с точностью наоборот, что их должны любить и защищать. Они ведь такие пушистые и мимишечные, почти как панды. Вот только пахнут ядренее и куда как хуже – а потому уже ничего кроме брезгливости вызывать не могут.