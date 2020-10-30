Число пострадавших при землетрясении в Турции увеличилось до 831

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,7 в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 831. Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"В результате землетрясения погибли 25, ранения получил 831 человек", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о 804 пострадавших.

В управлении также отметили, что раненые есть не только в Измире, но и в Айдыне, Манисе и Балыкесире.

Турецкие спасатели более 20 часов ведут работы по поиску людей, которые могут оставаться под обломками разрушенных домов. Спасены не менее 100 человек.