Фуад Алескеров о наемниках в Карабахе
Помощник президента Азербайджана Фуад Алескеров заявил об участии в боевых действиях на стороне Армении европейских неонацистов. Как сообщает haqqin.az, об этом помощник главы государства написал на своей странице в Twitter.
Армения продолжает вовлекать наемников в войну в Карабахе. Есть доказательства участия европейских неонацистов в боях на стороне Армении. Объединение сторонников нацистской идеологии государством, которое воздвигло памятник Нжде, - это вызов всему цивилизованному миру #WarCrimes— Fuad Alasgarov (@AlasgarovFuad) October 31, 2020