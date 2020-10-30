Фуад Алескеров о наемниках в Карабахе

Помощник президента Азербайджана Фуад Алескеров заявил об участии в боевых действиях на стороне Армении европейских неонацистов. Как сообщает haqqin.az, об этом помощник главы государства написал на своей странице в Twitter.

3800 просмотров