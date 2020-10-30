Ильхам Алиев: «Мы готовы остановиться хоть сегодня»

Интересная выдержка из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD.

- Как я понимаю, Вы в основном освободили определенные земли на юге, а также одновременно недалеко от Нагорного Карабаха на севере. Сколько времени будет продолжаться эта война?

- Это зависит от Армении. Я неоднократно говорил об этом, мы готовы остановиться хоть сегодня. Кстати, мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о нашей воле прекратить военное противостояние и решить данный вопрос за столом переговоров, политическим путем. Однако Армения трижды грубо нарушила прекращение огня.