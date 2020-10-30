Хикмет Гаджиев: Армения умышленно поджигает леса в Шуше
«Вооруженные силы Армении преднамеренно совершают пожары в шушинских лесах. Цель Армении – посредством экологического террора создать помехи для беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Азербайджана», - сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Не исключено, что для совершения пожаров в шушинских лесах Армения использует запрещенный белый фосфор. На основании разведданных Министерство обороны Азербайджана сообщало о том, что Армения доставила в Ходжавендском направлении крупную партию фосфора», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.