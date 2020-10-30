Игорь Коротченко: «Пашиняна послали, потому что Россия уважает международное право»

Российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя официальное заявление МИД России на обращение за помощью премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину, сказал, что Россия уважает международное право, передает haqqin.az.

«Если перевести с дипломатического языка на бытовой - на Смоленской площади Никола Воваевича просто вежливо послали в ответ на его просьбу ввести в Карабах российские войска или установить бесполетную зону.

Почему? Все просто. Потому, что Карабах — это не Армения, Карабах — это Азербайджан.

Россия уважает международное право и признает территориальную целостность Азербайджана», - заявил российский военный эксперт.