Игорь Коротченко: «Пашиняна послали, потому что Россия уважает международное право»
Российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя официальное заявление МИД России на обращение за помощью премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину, сказал, что Россия уважает международное право, передает haqqin.az.
«Если перевести с дипломатического языка на бытовой - на Смоленской площади Никола Воваевича просто вежливо послали в ответ на его просьбу ввести в Карабах российские войска или установить бесполетную зону.
Почему? Все просто. Потому, что Карабах — это не Армения, Карабах — это Азербайджан.
Россия уважает международное право и признает территориальную целостность Азербайджана», - заявил российский военный эксперт.