Ильхам Алиев: «Армения пыталась вернуть освобождённые нами территории»

- Мы предлагали это. Однако армяне всегда отклоняли. Сопредседатели Минской группы могут подтвердить мои слова. Мы всегда предлагали, всегда были привержены мирному плану, так называемым основным принципам. Данные принципы предусматривали поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана. На первом этапе – пять районов, на втором – два района. Однако сегодня, можно сказать, все эти пять районов освобождены от оккупации. Поэтому Армения всегда противилась этому. Откровенно говоря, то, что мы увидели после освобождения территорий на поле боя, эти укрепительные сооружения, - они, возможно, израсходовали на них сотни миллионов долларов, - это свидетельствует о том, что они не планировали покинуть данные территории, так как в противном случае не вложили бы столько средств. Было несколько оборонительных заслонов, оснащенных современным оборудованием, современным вооружением, современной технологией укреплений. Поэтому их поведение за столом переговоров состояло из попыток обмануть посредников и нас. Они делали переговоры бесконечными и пытались выиграть время, им удавалось это в течение 27 лет. Поэтому мы привержены основным принципам. Семь районов должны быть возвращены нам. Армяне никогда не жили в этих районах. Кроме того, азербайджанцы, изгнанные из Нагорного Карабах а, - до войны азербайджанское население Нагорного Карабах а составляло 40 тысяч человек, - должны вернуться туда, именно так должен быть реализован план.

- Разве цель не заключается в том, чтобы освободить все семь районов, после этого провести переговоры и прийти к договоренности о зоне автономии Нагорного Карабах а?

- Автономный район без всякого влияния Азербайджана?

- Это было частью обсуждений. Однако мы не пришли к итоговому соглашению по этому вопросу.

-Но Вы согласились бы на это?

- Сейчас мы должны обсудить это, так как сегодня мы видим новые реалии. Мы всегда слышали…

- Какое влияние Вы хотите иметь там – в автономном регионе? Это само по себе является противоречием.

- Нет. Прежде всего, мы не приходили ни к какой договоренности относительно автономного района. Это, во-первых. Мы не приходили к такой договоренности. Когда мы предлагали это, армяне отклоняли. Они требовали независимости, на которую мы не соглашались. Сегодня реалии изменились. Мы неоднократно слышали о том, что есть реалии, которые вы должны учитывать. Хорошо. Мы изменили реалии. Теперь они должны их учитывать, и то, что мы предлагали им в течение 27 лет, возможно, утратило силу. Поэтому мы теперь должны вести обсуждения и, кстати, если Армения готова, приступить к новому этапу переговоров и направить завтра в Женеву нашего министра иностранных дел для обсуждения за столом переговоров будущего Нагорного Карабаха. Но для этого Армения должна остановиться. За эти месяцы они всегда пытались вернуть освобожденные нами территории, что и является основной причиной их поражения.