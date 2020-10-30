Хикмет Гаджиев об обстрелах с территории Армении

«Верховный главнокомандующий президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что у Азербайджанской Республики нет никаких военных целей на территории Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны в рамках признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики», - сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с территории Армении и оккупированных территорий, как и было заявлено международными организациями по защите прав человека, были осуществлены бомбардировки мирных жителей и гражданских объектов Гянджи, Мингячевира, Тертера, Барды, Геранбоя, Агдама, Агджабеди, Нафталана, Дашкесана, Габалы, Кюрдамира, Сиязани, Хызы и других городов и районов Азербайджана баллистическими, запрещенными реактивными кассетными ракетами и тяжелой артиллерией.

«В результате этих ракетных обстрелов погиб 91 мирный житель, включая 11 детей и 27 женщин, более 400 гражданских лиц получили ранения. В то же время с территории Армении постоянно подвергаются обстрелу позиции Азербайджанской армии с использованием тяжелой артиллерии, баллистических и реактивных ракет, кассетных бомб и другого стрелкового оружия. Это невыносимо», - сказал помощник главы государства.