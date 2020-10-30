Всего за сутки: 1 095 новых больных COVID в Азербайджане Их стало 11 441
В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 1 095 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня, 31 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 547 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.
12 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.
Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 55 269 случаев инфицирования коронавирусом, из них 43 543 человек вылечились, 730 человек скончались
Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 11 441 человек.