В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 1 095 новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщили сегодня, 31 октября, в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 547 пациентов больниц вылечились и были выписаны домой.

12 пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 55 269 случаев инфицирования коронавирусом, из них 43 543 человек вылечились, 730 человек скончались

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 11 441 человек.