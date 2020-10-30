Ильхам Алиев: «Армяне в наших мечетях держали свиней»

Интересная выдержка из интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD.

- Как случилось, что по церкви в Нагорном Карабахе был нанесен удар?

- Как я уже сказал, вероятно, это была ошибка нашей артиллерии, либо второй вариант, возможно, армяне сами сделали это, чтобы обвинить нас.

- Христиане подвергли обстрелу свою церковь?

- Но это был небольшой ущерб. Вы видели фотографии этого места? Небольшой ущерб. Церковь не разрушена. Ее можно отремонтировать максимум за две недели. Поэтому мы подозреваем, что это может быть сделано ими самими, чтобы обвинить в этом нас. Посмотрите на армянскую церковь в Баку. Мы сохранили ее. Мы отреставрировали ее.

- Можете ли Вы себе представить разрушение мусульманами мечети, чтобы выдумать нечто подобное?

- Я не знаю. Может быть. Может быть, это произойдет, почему бы нет. Здесь, в Баку, армянская церковь была сохранена нами. Мы не разрушили ее. Мы охраняем ее. Мы храним там тысячи армянских книг. А они в мечети освобожденного от оккупации Зангилана держали свиней. Вот в чем разница.