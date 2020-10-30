Кямаледдин Гейдаров рассказал иностранным коллегам о военных преступлениях Армении

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров проинформировал соответствующие структуры стран-партнеров и международные организации о терроре, совершенном вооруженными силами Армении против мирного населения Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что в письмах, адресованных ответственным государственным структурам по борьбе с чрезвычайными ситуациями и около 20 авторитетным международным организациям, в том числе соответствующим структурам Организации Объединенных Наций (UN OCHA, UN DRR), Международного агентства по атомной энергии, ГУАМ, ОЧЭС до сведения этих организаций доведена правда об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

В письмах отмечено, что вооруженные силы Армении около 30 лет удерживают под оккупацией 20 процентов исторических азербайджанских земель, более 1 миллиона наших соотечественников в результате армянской оккупации стали беженцами и вынужденными переселенцами, 4 резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного освобождения от оккупации наших земель, не выполняются.

Доведено до внимания, что по решению военно-политического руководства Армении террористической сущности вооруженные силы этой страны 27 сентября текущего года совершили военную провокацию, целенаправленно обстреляв гражданское население и военные объекты Азербайджана, в ответ на это Вооруженные силы Азербайджана начали контрнаступательную операцию, и эта операция проводится только на признанных на международном уровне землях Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что в соответствии с традиционным террористическим поведением армянского государства вооруженные силы Армении, грубо нарушая нормы и принципы международного гуманитарного права, обстреливая густонаселенные пункты Азербайджана, гражданские объекты, в том числе частные и многоквартирные жилые здания, хозяйства из ракетных тяжелых артиллерийских установок, совершают разрушения и пожары на гражданских объектах, что приводит к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

В этом контексте решительно осуждаются регулярные ракетные и артиллерийские обстрелы Гянджи, Барды, Агджабеди и других азербайджанских городов и сел за пределами зоны боевых действий, что является грубым нарушением требований достигнутого гуманитарного перемирия и привело к гибели большого числа мирных жителей и серьезным разрушениям. Подчеркивается важность оказания мировым сообществом серьезного давления на военно-политическое руководство Армении для того, чтобы немедленно положить конец этим терактам.

Отметим, что к письмам приложены фото- и видеоматериалы, доказывающие террористическую сущность армянского государства, а также брошюра на английском языке.