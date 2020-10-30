Армяне снова обстреливают Тертер
Противник подвергает артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх и село Эскипара этого района, а также село Гиямеддинли Агджабединского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
Противник подвергает артиллерийскому обстрелу город Тертер, поселок Шихарх и село Эскипара этого района, а также село Гиямеддинли Агджабединского района, сообщает Минобороны Азербайджана.
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