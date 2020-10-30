Азербайджанская армия продолжает громить противника новое видео Минобороны
Минобороны Азербайджана представило очередное видео уничтожения боевой техники и живой силы противника.
Согласно информации, 31 октября в первой половине дня в результате ударов Азербайджанской Армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника.
Точными огневыми ударами по противнику были уничтожены 3 танка, 1 РСЗО «Град», 1 грузовик с боеприпасами, 3 гаубицы-пушки на боевой позиции и на прицепе, а также большое количество живой силы вооруженных сил Армении.