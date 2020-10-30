Генпрокуратура Грузии сообщила haqqin.az: Чахалян лишен гражданства

Лидер армянского сепаратистского движения в Грузии Ваагн Чахалян был лишен грузинского гражданства, сообщает haqqin.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Грузии.

Напомним, что 25 октября грузинский телеканал MTAVARI.TV сообщил о том, что в ходе контрнаступательной операции Азербайджанской армии в оккупированном Карабахе убит Ваагн Чахалян, который был известен тем, что выступал за присоединение грузинского региона Самцхе-Джавахети к Армении.

В Генпрокуратуре Грузии заявили, что не располагают информацией о дальнейшей судьбе Чахаляна, после того как он отправился в оккупированный Нагорный Карабах.