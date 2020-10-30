Тер-Петросян обратился к армянам: «Вы не понимаете, что горе всем нам?!»

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также ответ на данное обращение. Об этом сообщил iLur.am.

Левон Тер-Петросян, в частности, отметил: «Никол (премьер-министр Армении Никол Пашинян – ред.) направил Владимиру Путину письмо с просьбой.

Путин ответил на него через Министерство иностранных дел.

Вы не понимаете, что он сказал? Если вы и этого не понимаете, то горе нам!

Он со всей искренностью и порядочностью сказал всего лишь следующее:

Обязан и готов обеспечить полноценную безопасность Армении, но поймите наконец, я не могу вместо вас решить вопрос Карабаха».