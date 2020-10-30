Тер-Петросян обратился к армянам: «Вы не понимаете, что горе всем нам?!»
Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также ответ на данное обращение. Об этом сообщил iLur.am.
Левон Тер-Петросян, в частности, отметил: «Никол (премьер-министр Армении Никол Пашинян – ред.) направил Владимиру Путину письмо с просьбой.
Путин ответил на него через Министерство иностранных дел.
Вы не понимаете, что он сказал? Если вы и этого не понимаете, то горе нам!
Он со всей искренностью и порядочностью сказал всего лишь следующее:
Обязан и готов обеспечить полноценную безопасность Армении, но поймите наконец, я не могу вместо вас решить вопрос Карабаха».