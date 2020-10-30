Минобороны: бои идут в направлении Агдере, Ходжавенда и Губадлы

«В период контрнаступательной операции, начатой Азербайджанской армией с 27 сентября, до сегодняшнего дня все соединения и подразделения Азербайджанской армии полностью соблюдают нормы международного гуманитарного права, в том числе протоколы, прилагаемые к Женевской конвенции», - сказал на брифинге в Военном информационном центре пресс-секретарь Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, Азербайджанская армия в соответствии с указаниями соблюдает все протоколы, нормы и принципы.

А.Эйвазов отметил, что за это время враг вынужден каждый раз отступать в результате тяжелых потерь как в живой силе, так и в боевой технике: «Как вы уже знаете, несколько городов, сел и поселков освобождены от оккупации. В настоящее время продолжаются бои в направлении Агдере, Ходжавенда и Губадлы, принимаются серьезные меры против врага».