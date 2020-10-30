Анар Гулиев рассказал представителю ООН об обстрелах азербайджанских городов

«К сожалению, должен отметить, что в этом году Всемирный день городов, посвященный теме «Давайте ценить наше общество и наши города», пришелся на то время, когда совершаются преступления против человечности и убийства невинных людей в некоторых городах и поселках нашей страны». Об этом заявил глава Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в своем письме Исполнительному директору Программы ООН по населённым пунктам Маймуне Мохд Шариф.

«Интенсивные ракетные удары Армении по крупным городам Азербайджана, государственный террор, направленный на убийство мирных жителей, представляют большую угрозу не только для наших отдельных городов, но и для всего региона и мира в целом», - говорится в письме Анара Гулиева.

Было отмечено, что в то время, когда весь мир отмечает Всемирный день городов, ряд городов и других населенных пунктов Азербайджана находятся под постоянными обстрелами вооруженных сил Армении.

Так, 28 октября 2020 года в результате коварного ракетного обстрела города Барда погиб 21 мирный житель, в том числе дети, и более 70 человек получили серьезные ранения. 4, 11 и 17 октября в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, в результате серии ракетных обстрелов армянских вооруженных сил погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, 138 человек получили ранения и были разрушены дома, исторические и культурные памятники. В результате нападения на город Тертер 4 мирных жителя погибли и 4 получили ранения.

В письме также отражен тот факт, что вооруженные силы Армении умышленно вели огонь из тяжелой артиллерии и ракет по другим городам и населенным пунктам, удаленным от зоны конфликта. Было заявлено, что в результате этих атак многие мирные жители были убиты, а жилые дома, административные здания, исторические и архитектурные памятники и другие социальные объекты были повреждены.

Обратив внимание мировой общественности на атакованные города Азербайджана во Всемирный день городов, председатель Госкомитета отметил, что эти преступления против ни в чем не повинных людей раскрывают террористический характер Армении, а умышленное убийство мирных жителей является геноцидом и войной против человечности.