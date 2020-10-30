Грузинские телеканалы вечером в субботу, сразу после завершения голосования на выборах в парламент, обнародовали серию результатов экзит-поллов. Об этом сообщает Sputnik Грузия

Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое национальное движение".

Чтобы утвердить правительство, «Мечте» необходимо не менее 50%. В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а «Мечта» останется в меньшинстве.