"Грузинская мечта" выигрывает выборы в парламент обновлено 20:40
Грузинские телеканалы вечером в субботу, сразу после завершения голосования на выборах в парламент, обнародовали серию результатов экзит-поллов. Об этом сообщает Sputnik Грузия
Во всех лидирует правящая партия "Грузинская мечта", на втором месте – "Единое национальное движение".
Чтобы утвердить правительство, «Мечте» необходимо не менее 50%. В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а «Мечта» останется в меньшинстве.
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Участки для голосования на парламентских выборах закрылись в Грузии в 20:00 по местному времени.
Как сообщают грузинские СМИ, по данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 составила 45,77%. После закрытия участков руководители участковых избирательных комиссий направят в ЦИК итоговые протоколы, собранные с урн, после чего там огласят предварительные данные. В ближайшее время местные телеканалы сообщат данные экзитполов.
Отметим, что выборы в однопалатный парламент Грузии проходили по смешанной системе. 120 депутатов избирались по пропорциональной, а 30 - по мажоритарной системе. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. В стране правом голоса обладают более 3,5 млн граждан, для них были открыты более 3,8 тыс. участков для голосования.