Беларусь закрывает границы

С 1 ноября для иностранцев и лиц без гражданства будет запрещен въезд на территорию Беларуси.

Временный запрет на въезд будет действовать в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах, заявили в Государственном пограничном комитете, пишут белорусские СМИ. Данные меры приняты с целью остановить распространение коронавирусной инфекции.

Ограничения не затронут россиян, следующих транзитом через Беларусь в Россию, иностранцев, имеющих разрешение на работу или проживание в Беларуси, иностранцев, чьи близкие родственники – граждане Беларуси, а также водители, выполняющие международные перевозки.

29 октября Беларусь частично перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной в связи с распространением коронавируса.