Минобороны: против противника будут приниматься ответные адекватные меры

«За прошедшее время вооруженные силы Армении обстреляли из различных видов оружия, в том числе из артиллерии и ракет боевые позиции азербайджанской армии в различных направлениях фронта и ряд наших населенных пунктов, включая Тертерский, Агдамский и Агджабединский районы», - сказал на брифинге Военного информационного центра пресс-секретарь Министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

«Враг вновь, распространяя дезинформацию, утверждает, что якобы Азербайджанская армия ведет боевые действия в направлении села, находящегося недалеко от армянского города Гафан. В действительности наша армия открыла ответный огонь против легитимной военной цели, обстреливавшей Губадлы. Враг должен знать, что против него и в дальнейшем будут приниматься ответные адекватные меры. Точным огневым ударом наши войска уничтожили автомобильную технику с личным составом разведывательно-диверсионной группы, состоявшей из армянских спецназовцев», - сказал представитель Минобороны.

А.Эйвазов отметил, что ракетный обстрел Азербайджанской армией Ходжалы, Шуши и Ханкенди является очередной дезинформацией, распространенной армянской прессой.