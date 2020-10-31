Нет-нет, раздающийся из Еревана по всем поводам «Плач Ярославны» - это по-прежнему самый ходовой и продаваемый нарратив армянской внешней политики. Не случайно тамошние филологи убеждены, что «Слово о полку Игореве» - вовсе не памятник древнерусской культуры XII века, а армянский эпос раннего христианства, в котором прославленный князь Игорь на самом деле – Гурген, младший сын царя Ашота III Милостивого.

Едва стало понятно, что Москва вяло отреагировала на «страшилку» армянского агитпропа о «тысячах сирийских боевиках-исламистах», освобождающих за азербайджанцев Нагорный Карабах и оккупированные армянами территории, как в ведомстве неистощимого на провокации Никола Пашиняна тут же поменяли пластинку.

«Парный конферанс» пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян и «азербайджанского агента» в Минобороне Арцруна Ованнисяна вышел на публику с очередным «смертельным номером».

Словом, армяне решили сменить не мейнстрим, а целевую аудиторию. И поскольку расчет на запугивание Кремля угрозой повторения в Азербайджане сирийского сценария результата не принес – Россия не хочет ссориться ни с одной из воюющих сторон, Ереван переключается на Европу и, не утруждая себя креативными заморочками, извлекает из нафталина триггер США для начала войны в Персидском заливе 1991 года, после чего устами пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушан Степанян, обвиняет Азербайджан в использовании против «армии Арцаха» … фосфорного оружия, содержащего элементы химического оружия.

Как известно, американская армия так и не нашла в Ираке химическое оружие, из-за которого, собственно, и началась война в Заливе. И это была трагедия.

Что же касается вздорных заявлений армянской стороны, то это даже на фарс, а откровенная глупость истерическими интонациями.

Анализируя реальную расстановку противоборствующих сторон во Второй карабахской войне, эксперты, в том числе и армянские, в один голос утверждают, что армия Азербайджанской Республики образца 2020 года – это армия XXI века, оснащенная высокоточным оружием и современными средствами подавления огня противника с максимальной эффективностью.

А теперь вопрос специально для госпожи Шушан Степанян: скажите, госпожа пресс-секретарь, зачем армии Азербайджана, оснащенной не только современным оружием, но и продвинутой тактикой ведения боевых действий в условиях гористой местности, фосфорные боеприпасы, использовавшиеся еще в Первой мировой войне и безнадежно устаревшие задолго до того, как они были запрещены?

Зачем Азербайджану, имеющему колоссальное оперативное преимущество и находящемуся на расстоянии вытянутой руки от полного освобождения оккупированных Арменией территорий, нарушать международные конвенции, запрещающие использование фосфорных боеприпасов, настраивая тем самым против себя мировое сообщество?

И даже если у Азербайджана было бы такое оружие, зачем его применять в самом конце войны, когда победа Азербайджанской армии не вызывает сомнений даже у самих армян?

Для деморализации врага?

Так вы и так полностью деморализованы, коли несете подобную чушь.

У фосфорного оружия, которое вы так неожиданно «обнаружили» у Азербайджанской армии, есть помимо химической начинки и поражающей силы, еще одно техническое свойство – после взрыва оно ярко, до ослепления высвечивает все вокруг.