Минобороны: Информация об обстреле территории Армении – ложь

Распространенная армянской стороной информация о том, что в результате обстрела с территории Губадлинского района Азербайджана армянского села Давид-Бек близ города Кафан имеются раненые и значительные разрушения, является ложной и очередной провокацией, сообщает Минобороны Азербайджана.

«В течение дня противник, разместивший огневые точки артиллерийских установок на территории Губадлинского района Азербайджана - на глубине 4-5 км от губадлинского участка армяно-азербайджанской государственной границы, интенсивно обстреливал освобожденные от оккупации села Губадлинского района и подразделения Азербайджанской армии. В рамках наших границ были приняты адекватные меры против этих огневых точек противника.

Еще раз заявляем, что у Азербайджана нет военных целей на территории Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность в рамках международно признанных границ нашей страны», - отмечается в сообщении.