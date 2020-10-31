Армянские СМИ критикуют оборонную политику правительства Никола Пашиняна. Как пишет издание Айсор.ам, азербайджанские войска подошли вплотную к армяно-азербайджанской границе в районе Зангезура - исторической азербайджанской области, перешедшей в советский период в состав Армении. Издание объясняет причину поражений на поле боя отношением нынешних властей к карабах ским полевым командирам, добившимся успехов в период первой карабах ской войны.

По мнению оппозиционных армянских журналистов, армянские герои первой карабахской войны – генерал Виталий Баласанян, Аршавир Гарамян, Левон Мнацаканян и другие смогли бы внести перелом в ход второй войны. Однако все эти командиры являются рьяными сторонниками бывшего президента Роберта Кочаряна. И Пашинян, используя различные аргументы, препятствует их вовлечению в ряды нынешней армии.

Хотя по информации издания, вышеупомянутые бывшие полевые командиры пользуются поддержкой и доверием нынешнего лидера сепаратистов Араика Арютюняна, который настаивает в переговорах с Ереваном воспользоваться опытом этих военачальников. Однако в этом вопросе позиции Пашиняна и Арутюняна расходятся.

Пашинян полагает, что вступление идейных сторонников Кочаряна в армянскую армию усилит влияние политической оппозиции и обеспечит ее доступ к силовому ресурсу.