Эйнулла Фатуллаев 01:58

Пашинян оказался не только слабым журналистом и заурядным политиком, лишенным аналитического склада ума. Глава армянского правительства, которому однажды судьба улыбнулась на перепутье столкновения двух современных цивилизаций, пренебрегает не столько политическим опытом, сколько глубоким умом одного из масштабных политиков современной Армении. Речь об альтернативном лидере Армении, которому обращались все без исключения политические силы страны в нависшие над страной минуты опасности. Конечно же, речь о затворнике Матенадарана – Левоне Тер-Петросяне. Но об этом чуть позже. Что-то не складывается в политике сегодняшнего Еревана. Сокрушительные поражения на поле боя, оглушительные неудачи в дипломатических схватках. Наконец, хранительница Армении – Россия проявляет необъяснимую даже гибким умом абсолютную индифферентность к судьбе своего исторического форпоста на самом крайнем юге седого Кавказа. Значит, что-то пошло не так. Непонимание, если не сказать удивление возникло бы у любой рациональной власти после сегодняшнего публичного заявления МИД России. Смоленская площадь ответила Пашиняну вместо Кремля. Хотя армянский премьер обратился к Путину, а не к самоизолированному Лаврову, сошедшему с дипломатического поля с подозрением на коронавирус. Пашинян так и не получил письма от Путина. Кремль ответил армянскому премьеру устами своего МИД.

Как же так? Ведь Путин не оставил бы без внимания письмо того же президента Никарагуа Даниэля Ортега. Но, похоже, Пашинян со своим соросовским правительством в глазах Кремля оказался гораздо менее значимым партнером, нежели президент Никарагуа. Либо Мадуро. И даже Моралес. К ним Путин проявлял большую благосклонность, чуткость, внимание и понимание. А лавровский МИД со своим назойливым сухим канцеляритом отчеканил Пашиняну дежурный текст о намерении России исполнить свои союзнические обязательства в отношении Армении лишь в случае агрессии Азербайджана. Намекнув при этом, что армия Азербайджана может перейти и границы Армении. А как известно, официальный Баку ставит перед собой совершенно иные цели – освобождение собственных оккупированных территорий. И вторгаться в пределы Армении не намерен. О чем хорошо осведомлены Пашинян, Путин и, конечно же, Лавров. Пашинян, как и любой здравомыслящий политик, был обязан спросить самого себя – что же пошло не так? Почему великая Армения Тиграна-покорителя оказалась менее значимой, чем страна забытых сандинистов? И почему 200-летний исторический союзник стал открыто пренебрегать интересами испытанного сателлита, при этом изъясняясь в особых чувствах попранному в правах азербайджанскому народу? Согласитесь, в Ереване должны были задаться естественными вопросами… на заранее известные ответы. Если, конечно же, не игнорировать хорошо известные ответы. С этими вопросами, как и двадцать лет назад, к армянской власти и народу поспешил патриарх армянской политики Левон Тер-Петросян. Выдающийся президент Армении, однажды предложивший своему народу, Азербайджану и всему миру справедливый мир для Карабаха, умудренный жизненным опытом и зажатый в тисках большой политики, обратился к Пашиняну по-отечески: Никол! Тер-Петросян – такой же застарелый активист комитета «Карабаха», вслед за Вазгеном Манукяном, попытался сорвать пелену с глаз заблудшего в Елисейских полях доморощенного премьера: «Вы не понимаете, что сказал Путин? Если вы и этого не понимаете, то горе нам!» Тер-Петросян поступил более искренне с Пашиняном, хотя бы потому, что в отличие от Кочаряна «не подцепил» коронавирус. И продолжил честный диалог с властью и народом.

Не только в Армении, но и в Азербайджане хорошо услышали Путина, который, по версии Тер-Петросяна, открыто сказал, что не собирается вместо Армении решать проблему Карабаха. А Азербайджан, как и предполагал 22 года назад Тер-Петросян, очень близок к решению проблемы. Тер-Петросян попытался разбудить и привести в чувства бывшего редактора «Айкакан Жаманах», когда-то выступавшего на митингах в Ереване в далеком 2008 с зажигательными речами в поддержку президента, однажды заявившего, что Армения победила не в войне, а всего лишь в нелепом сражении. И задолго до заблудшего в своих мечтах оторванного от реальности Никола, Тер-Петросян заговорил о болезненных компромиссах в пользу Армении. Как о единственной альтернативе и благонадежном будущем обреченной степанакертской шпаной на бесцветные годы уныния и одичания вассальной Армении. Тер-Петросян, в отличие от Пашиняна, не угрожал Армении банальной альтернативой, а убеждал, напоминая о неизменности геополитической эволюции. Сегодня может быть так, а завтра - по-другому. Историческую диалектику еще никто не отменял. Тер-Петросян – замученная совесть армянского народа. Левон – армянское зазеркалье Матенадарана. Как быстро Никол позабыл свои зажигательные речи в поддержку лидера площади революции в забытом всеми 2008 году. Косноязычный и малообразованный Никол, рожденный революцией Тер-Петросяна, - других площадь нулевых априори не воспринимала, - устроил нападки на патриарха армянской политики. Тер-Петросян призвал Никола посмотреть правде в глаза. Никол бросил камень в правду. И разбил вдребезги зеркало Тер-Петросяна. Камень в зеркало Тер-Петросяна вылетел из рук одного из пашиняновского соросенка – актера и журналиста, а ныне вице-спикера Алена Симоняна. «Если Тер-Петросян хочет знать, что сказал Путин, пусть позвонит тому, кто почти каждый день говорит с Путиным», - заявил А.Симонян.