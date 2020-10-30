Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

"Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" ранее выдвинули кандидатуру Саакашвили на должность премьера в случае победы на парламентских выборах. Сам он заявлял, что готов занять должность главы правительства всего на два года, чтобы поставить Грузию на "путь развития".

Ранее Саакашвили сообщил о "победе" оппозиции на выборах. При этом, по данным разных экзит-поллов, больше всего голосов получила правящая "Грузинская мечта" — от 41% до 55%. У "Единого национального движения" — от 23% до 33%.

В субботу в Грузии состоялись парламентские выборы. Депутаты избираются на срок в четыре года. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий составляет один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно сформировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов.